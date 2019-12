David e Zippi una storia d’amore nata ad Auschwitz | insieme 72 anni dopo

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’inizio dellaè vecchio più di 70e nasce in uno dei luoghi dell’orrore dell’Europa neglidella Seconda Guerra Mondiale, il campo di concentramento di. A raccontarla in questo dicembre è il New York Times. È unanell’inferno dei campi di sterminio e chiusa con un incontro negli Stati Uniti 72. Helen Spitzer eWisnia si sono conosciuti ad, lei slovacca 25enne, lui polacco di 17. Due prigionieri, ma in qualche modo privilegiati rispetto ad altri, perché utili ai tedeschi.cantava,, questo il soprannome di lei, suonava ed era esperta di grafica, più libera di spostarsi. Presentati da un altro detenuto diventano amanti. Il luogo di incontro, una volta al mese o poco più, è fra i forni crematori 4 e 5, con altri prigionieri che fanno la guardia per loro. Poche parole, ma un incontro fissato a Varsavia ...

