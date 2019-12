Sinisa Mihajlovic fa un appello | “Donate il midollo”

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019), nel pre partita di Bologna – Atalanta, ha voluto fare unper tutti: “Donate il midollo, salva la vita“. L’allenatore del Bologna si è presentato a fianco dell’ Associazione Italiana per la lotta alla Leucemia, Linfomi e Melanomi (Ail) ed ha voluto parlare di questa associazione e del suo impegno. Sappiamo chesta combattendo da mesi proprio contro una leucemia ed ha voluto lanciare unper tutti. Ecco le sue parole: “Ringrazio loro e i dottori. La ricerca ha fatto tanti passi avanti e grazie a questo una brutta malattia come quella con cui combatto è diventata curabile. Per prima cosa voglio dire una cosa: la prevenzione è fondamentale, tenetevi controllati perché è fondamentale“, ha affermato. ...

Twiperbole : Mi sento «un fratello ed un figlio di #Bologna»: il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, ha approvato all'unan… - CuoreIschitano : Oggi Sinisa Mihajlovic ha vinto due volte. La prima, lanciando questo messaggio importante accanto ai rappresentant… - ToninoPiesco : Sinisa Mihajlovic, l'appello prima di Bologna-Atalanta: «Donate il midollo, salva la vita» -