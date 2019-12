Miriam Leone | occhi chiusi e ‘davanzale’ fuori | così è da “infarto subito”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ne è passato di tempo da quandovenina incoronata ‘la più bella’. Era il 2008 e quella che oggi è diventata una delle attrici più richieste partecipava a Miss Italia e portava a casa scettro e corona. Oggi la, che è sempre più bella e sexy anche con i capelli biondi, è uno dei volti più amati del piccolo schermo. È riuscita a catturare una grande fetta di pubblico per il suo talento oltre che per l’innegabile bellezza. Negli anni, l’abbiamo vista interpretare in modo magistrale ruoli diversi e nell’autunno di quest’anno ha rivestito per l’ultima volta i panni di Veronica Castello nella serie televisiva di Sky Italia 1994. Ora la aspettano le riprese di un nuovo film, ovvero il remake di “Tout le monde debout”, una commedia franco-belga diretta dal regista Riccardo Milani. (Continua dopo la foto) Il prossimo anno, poi, vedremoanche nel ruolo di Eva Kant ...

