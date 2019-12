LIVE Fognini-Monfils | Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | 1-2 | entrambi i tennisti

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME– Prima vincente per il francese.1-2 40-15 Ace. 30-15 Scambio molto lungo, chiuso dall’errore di rovescio del ligure. 15-15 Fantastico rovescio vincente di. 15-0si ferma in rete. GAME– Scappa il rovescio apareggia i conti.1-1 40-30 Doppio fallo per. 40-15 Inguardabile risposta disulla seconda del ligure. 30-15 Buono l’attacco a rete diche chiude con una volee vincente. 15-15 Rovescio in corridoio per. 15-0vince il primo scambio del match grazie a un errore di misura di. GAME– Risposta molto lunga di, brutto avvio per il ligure.0-1 40-0 Risposta ancora sul nastro per. 30-0 Ancora prima vincente per il ...

