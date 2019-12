Impeachment a Trump | via libera dalla commissione giustizia

Impeachment per Donald Trump : cos’è e come funziona l’iter : Quali sono le accuse nei confronti del presidente degli Stati Uniti e in cosa consiste il processo di Impeachment? Ecco tutto quel che c’è da sapere. Dopo Bill Clinton nel 1998, e prima ancora Andrew Johnson nel 1868, per Donald Trump, attuale presidente in carica degli Stati Uniti d’America, si profila inesorabile il tanto temuto […] L'articolo Impeachment per Donald Trump: cos’è e come funziona l’iter è apparso ...

Donald Trump è davvero nei guai - dalla commissione della Camera via libera all’Impeachment : L'impeachment di Trump è sempre più vicino: la commissione giustizia della Camera dei Rappresentanti ha infatti dato il via libera alla messa in stato di accusa del Presidente, mentre cresce l'attesa per il voto finale dell'aula in programma la prossima settimana. dalla Casa Bianca parlano di "una farsa disperata" dei democratici.Continua a leggere

Impeachment Trump - via libera dalla Camera : Impeachment, via libera contro Donald Trump. Nancy Pelosi: “È in gioco la nostra democrazia, il Presidente ha abusato del suo potere per beneficio personale”. Usa, via libera all’Impeachment, Donald Trump sarà messo in stato di accusa. La notizia arriva direttamente dalla speaker della Camera Nancy Pelosi che ha autorizzato la stesura degli articoli. I capi di accusa che saranno messi ai voti sono quelli di abuso di potere ...

Impeachment Trump : la Commissione Giustizia alla Camera dice sì : Non è ancora definitivo (perché manca il voto in Aula in programma per la prossima settimana), ma è stato fatto un altro passo avanti nell’Impeachment contro Donald Trump. La Commissione di Giustizia alla Camera, infatti, ha dato il via libera. Sembra che il presidente The Donald possa diventare il terzo presidente messo in stato d’accusa nella storia americana. Secondo la Commissione, infatti, Trump avrebbe esercitato forti ...

Impeachment Trump : sì della commissione della Camera Usa : Avviata dalla commissione Giustizia della Camera negli Usa la procedura che potrebbe portare all’Impeachment nei confronti di Donald Trump. La commissione Camera ha votato poco fa a favore dell’Impeachment per il presidente Donald Trump. Due sono i capi di accusa che vengono mossi: abuso di potere e ostacolo al Congresso. Il voto storico è durato […] L'articolo Impeachment Trump: sì della commissione della Camera Usa è apparso ...

La commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti ha approvato le accuse contro Donald Trump nel processo di Impeachment : La commissione Giustizia della Camera statunitense ha approvato le accuse di abuso di potere e di intralcio alla Giustizia contro il presidente Donald Trump nell’ambito del processo di impeachment. Ora le due accuse saranno sottoposte al voto dell’intera Camera, probabilmente prima di