Harry Styles ritorna con «Fine Line» | 20 curiosità sul secondo album dell’ex 1D

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L'annucio diSesso, droga e Californiad'InghilterraTutti i numeri di Lights UpLa composizione di Lights UpIl paragone di Lights Up coi Mamas and PapasIl video «fluido» di Lights UpIl ballo dei debuttantiWatermelon Sugar Il monologo al Saturday Night Live Mattatore al SNLL'isola che non c'è#Eroda Adore You, il videoCosa c'entra Rosalía con il video di Adore You?Adore You, il singolosex symbolTutte le donne del Love On TourLa cover dell'Chi è nata il 13 dicembre?A due anni dall’acclamato debutto in solitaria,con: illavoro in studioOne Direction, disponibile dal 13 dicembre 2019 in formato cd, in vinile e in una special edition con un booklet di 32 pagine. Trainato dai singoli Lights Up (più di 100 milioni di streaming in tutto il mondo) e dalla recente Adore You, il nuovoè composto da 12 ...

MarcoMoriniTW : Domani fatevi trovare a casa ???? #FineLine - team_world : “Questo album è più divertente. Mi sono divertito moltissimo a realizzarlo” E noi ci stiamo divertendo ed emoziona… - team_world : Il miglior modo per passare la serata? Riguardarsi i video più belli di #HarryStyles ospite al The Late Late Show ??… -