Alcuni retroscena sui provvedimenti contro Iliad | lo spot sta tornando con modifiche

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Occorre soffermarsi ancora una volta sulla questione che ha visto protagonistadi recente, considerando quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine a proposito di unobloccato dal Giurì. C'erano pochi dubbi sul fatto che dietro questa scelta ci fosse lo zampino di Wind Tre, ma oggi 13 dicembre possiamo andare più a fondo, così da scoprire in cosa avrebbe sbagliato la compagnia telefonica francese colpita da questo provvedimento. Proviamo ad andare con ordine.denigra implicitamente i propri concorrenti Stando alle motivazioni riportate anche dai colleghi di Mondomobileweb,ha parlato di aspetti temporali relativi alla propria offerta, concentrandosi su concetti come "per sempre" e "per davvero". In questo modo, sarebbe stato lanciato un messaggio implicito per gli spettatori, secondo cui gli altri operatori non agirebbero con altrettanta ...

