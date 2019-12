Maniaco seriale a Roma | mostra parti intime a studentesse delle medie

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Aè caccia alche spaventa lefuori dalle scuoledella capitale. La ricerca riguarda diversi quartieri della città, da Talenti a Montesacro, passando per Fidene, Val Melaina e Vigne Nuove. Non c’è un gruppo di quartiere in cui non sia arrivato l’avvertimento alle famiglie. Questo l’annucio diffuso sui social e rimbalzato poi anche su WhatsApp: “Ci sono stati diversi episodi di ragazzine importunate fino ai portoni di casa da un ragazzo giovane e ben vestito (tipo agente immobiliare), con chiari atteggiamenti di spudorata aggressione esibizionista. Abbiamo avuto anche indicazione che tale personaggio è già all’attenzioneforze dell’ordine, abbiamo le fotografie ma non possiamo divulgarle. Vi preghiamo di accompagnare e riprendere i vostri ragazzi da scuola, grazie”. I casi a cui fa riferimento l’annuncio, ...

Stefaniacasp : RT @magicaGrmente22: Roma, a Talenti è caccia al maniaco seriale: alto, moro e ben vestito. Segue i bimbi e fa vedere le parti intime https… - virgin_PALMOIL : RT @magicaGrmente22: Roma, a Talenti è caccia al maniaco seriale: alto, moro e ben vestito. Segue i bimbi e fa vedere le parti intime https… - Annaelegalita : RT @magicaGrmente22: Roma, a Talenti è caccia al maniaco seriale: alto, moro e ben vestito. Segue i bimbi e fa vedere le parti intime https… -