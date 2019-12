Allarme per la 14enne scomparsa a Gavardo | “Aiutateci a ritrovarla”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019)per ladella giovaneSofia Mora. La ragazza sarebbelunedì 9 dicembre allontanandosi da casa. Segnalato anche il caso di Lisa Sartori, 16enne della quale non si hanno più notizie dal 19 novembre scorso., in provincia di Brescia. Ricerche serrate per la giovane Sofia Mora, di 14 anni,dallo scorso lunedì 9 dicembre, quando sarebbe allontanatasi da casa senza lasciare notizie. Dalle prime informazioni sembrerebbe si tratti di un gesto volontario. L’ultima a vedere la ragazza sarebbe stata l’amica, che nella stessa mattinata l’avrebbe accompagnata a scuola a Roè Volciano: in quel momento indossava una felpa scura e pantacollant mimetici, ma nessuna giacca per ripararsi dal freddo. “Aiutateci a ritrovarla” è il post apparso su Facebook da uno dei familiari, i quali hanno già esposto ...

