Albano dopo la morte della madre | appello a Romina Power e Loredana Lecciso

Leggi la notizia su gossipetv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Carrisi lancia unalle exGiorni difficili perCarrisi, che ha perso l’amata mamma Jolandauna lunga malattia. Il cantante si è nascosto dietro un assordante silenzio ma spera in un futuro migliore. Ed è per questo che primascomparsa del genitore ha rilasciato un’intervista … L'articololaproviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Albano in silenzio dopo la morte di mamma Jolanda, Loredana la ricorda così - Soleil_DeMinuit : @occhibagnati IO GIURO CHE DOPO QUESTA MI METTO A SEGUIRE QUALCUN'ALTRO TIPO ALBANO O CHE SO - lvnaticgemini : @VittorioSantor Ma hai capito che stiamo parlando di un programma in diretta televisiva con possibilità di rivedere… -