Si sono sposati! Un sì privatissimo e solo ora esce l’album delle nozze ‘segrete’

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il matrimonio ‘segreto’, con pochi e selezionatissimi invitati e soprattutto lontano dal clamore mediatico, organizzato in una settimana e celebrato ad agosto scorso sul lago di Como. Si sapeva che si erano giurati amore eterno ma finora non erano mai uscite le foto. Ora, a distanza di mesi da quel lieto evento che ha coronato un amore che sembrava traballare quando lui era nella Casa del Grande Fratello Vip, è il settimanale Diva e Donna a pubblicare le foto in esclusiva. Non erano mai usciti gli scatti del matrimonio di Stefano Sala e la sua Dasha, di professione modella, che ora intendono fare il bis ma il prossimo anno. (Continua dopo la foto) Le foto che pubblica la rivista Diva e Donnastate scattate dagli ospiti e mostrano gli sposi felici e innamoratissimi. Non avevano un fotografo ufficiale e per ufficializzare il loro amore hanno optato per una cerimonia ...

