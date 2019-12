Sardine a Torino | oltre 40mila in piazza Castello | sul palco il prof che lasciò

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le“hanno nuotato” fino a, simbolo della città, era gremita, come forse non la si vedeva da tempo. Parliamo dipersone, che si sono date appuntamento per rispondere alla chiamata degli organizzatori. La manifestazione si è svolta mentre lo stesso Matteo Salvini era nel capoluogo piemontese. «Siete tutte? Sì…. Squali? No… ce n’era uno ma mi dicono non essere venuto», ha esclamato dalall’inizio dell’evento Paolo Ranzani, tra i promotori torinesi del movimento, alludendo all’assenza del leader della Lega al processo per vilipendio svoltosi a Palazzo di Giustizia. Un raduno non diverso dagli altri che hanno avuto luogo nei giorni scorsi nelle principali piazze italiane: gente di ogni età, ragazzi, adulti, genitori col passeggino,essionisti e disoccupati; e ancora striscioni, ...

nzingaretti : #Torino. Un’altra piazza piena. E l'Italia respira profumo di democrazia #TorinononSiLega #Sardine - repubblica : Sardine sotto la Mole, almeno 35 mila in piazza Castello per il flash mob [aggiornamento delle 20:21] - AnnaAscani : Prima un fiume di persone a Milano al fianco di Liliana Segre. Ora, Piazza Castello a #Torino, piena di #sardine co… -