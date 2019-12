Greta sarà a Torino venerdì 13 al raduno FridaysForFuture

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) ”arriva a!!”. Ad annunciarlo su Fb Fridays for futureche posta l’ora del presidio, alle 14.30 in piazza Castello con l’attivista svedeseThunberg che ha dato vita al movimento dei Fff. ”Con poco preavviso annunciamo un presidio particolare per questo13/12 – si legge – tornando a Stoccolma da Madrid dove si è tenuta la Cop25ha deciso di fare una sosta in una città a metà strada, e ha scelto!” ‘‘Ci teniamo a sottolineare che si tratterà di un presidio normale, e cheè prima di un simbolo e una figura famosa, una persona!”. Appendino: “ti dà il benvenuto” La sindaca diChiara Appendino accoglie con entusiasmo l’arrivo diThunberg, l’attivista svedese che ha dato vita al movimento dei Fridays For Future, previsto ...

repubblica : Cop25, Greta: 'Non voglio spaventarvi, c'è bisogno di ottimismo. Il prossimo sarà un decennio decisivo' [aggiorname… - Agenzia_Italia : Greta Thunberg venerdì sarà a Torino - chedisagio : ?????? Greta Thunberg sarà a Torino venerdì! -