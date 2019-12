Cesate | fermato per un controllo aggredisce i carabinieri | arrestato 39enne di Solaro

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Undiè statodailunedì sera a, dopo la sua violenta reazione nei confronti della pattuglia che gli aveva intimato l’alt mentre era alla guida del suo furgone. Ilè scattato poco prima delle 21,30 in via Rondò. Imostrano la paletta e intimano l’alt. L’uomo si ferma, scende dal furgone e si avvicina con fare minaccioso ai militari. Partono insulti, minacce e anche spintoni. A quel punto idel nucleo radiomobile della Compagnia di Rho intervengono per immobilizzare l’uomo, classe 1980, artigiano, residente a, con precedenti penali. su Il Notiziario.

