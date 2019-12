Napoli | l’annuncio di Ancelotti | “non mi dimetto | domani l’incontro con De Laurentiis”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Rimanere al? Mi auguro di si, ma è una valutazione che deve fare la società e il presidente. Valuteremo cosa fare. Contatti con Gattuso? Io non ho saputo niente. Ho preparato e pensato alla partita. I giocatori sono stati attenti e concentrati, non è stata spettacolare, ma chiusa bene nel primo tempo. I roumors che si rincorrono. Mie dimissioni? No, non l’ho mai fatto in vita mia e mai lo farò”. Sono le dichiarazioni del tecnico del, Carloa Sky al termine della vittoria con il Genk e la qualificazione agli ottavi di Champions League. “e’ il numero uno ma noi dobbiamo pensare solamente al campo, non decidiamo niente”. Piotr Zielinski parla del futuro del tecnico azzurro. “Siamo contenti di aver fatto una grande partita, abbiamo vinto 4-0 ed era quello che volevamo. Da qui fino alla fine dimostriamo di ...

