Lucio Battisti | il nipote | «Lo speciale di Rai 1? Come se mio zio fosse morto una seconda

(Di martedì 10 dicembre 2019) Non ha peli sulla lingua Andrea Barbacane,di. In un’intervista su Chi questi ha criticato aspramente il programma di Raiuno dedicato a quel talento straordinario che è stato lo zio, poi si è soffermato sul suo libro uscito lo scorso 1 novembre dedicato al cantante,il 9 settembre del 1998 a Milano, dal titolo Il grande inganno (Quel gran genio di mio zio e quel che non è stato detto su), Edizioni DivinaFollia., il: «Lodi Rai 1?se mio ziounavolta!» «Lodi Raiuno dedicato a mio zioè stato un disastro. È stato reso un servizio pessimo da cantantiRuggeri, Morgan, Arisa, che hanno fatto morire zioper lavolta. Mi stupisce che Mogolpresente e li abbia ringraziati. Rispetto a Dieci ragazze cantata da Ruggeri sono molto meglio le ...

