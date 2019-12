wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un virus antico che infetta l’umanità e ne trasforma parte inè la premessa di Voriginale Netflix fortemente derivativa a metà tra horror e fantascienza. Ian Somerhalder, già avvezzo al genere (era l’iconico Damon Salvatore di The Vampire Diaries) passa dall’altra parte della barricata e questa volta interpreta un umano, lo scienziato Luther Swann, il quale si imbatte per primo nel virus assieme al collega Michael Fayne, destinato a diventare il primo infetto a trasformasi in una razza disenzienti. Poco prima Swann aveva manifestato profeticamente la convinzione che non sarebbero state l’inquinamento, le guerre o calamità varie a spazzare via la specie ma proprio un virus preistorico. Una capatina in Artide che libera il batterio,in uno dei migliori episodi di X-Files (Morte tra i ghiacci) costituisce l’evento che innesca l’epidemia. Quello di V...

walterwhiteITA : V Wars, una serie sui vampiri che non morde come dovrebbe - Anse1987 : @streetloveitaly @Serena57891118 @raistolo @AndreaVicere Stiamo parlando di Star Wars, un brand di fama GLOBALE. No… - _diana87 : RT @HaruhiBlack: L'1.15, ho appena finito di vedere Marriage Story, e voglio dire una cosa prima di andare a piangere un altro po' nel lett… -