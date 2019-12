Uomini e Donne oggi | Armando avvisa Gemma | “Juan ti sta ridicolizzando”

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Galgani e Juan Luis Ciano in crisi al Trono Over di: intervieneIncarnato E’ appena terminata una nuova puntata diOver. E la trasmissione odierna è stata dedicata quasi interamente aGalgani, la quale ha avuto da ridire su alcuni atteggiamenti avuti dal cavaliere Juan Luis Ciano nei confronti di altre dame. E la donna ha anche attaccato queste ultime, chiedendo loro la cortesia di non andare oltre i limiti. E durante questo confronto tra Juan Luis eGalgani, ancheIncarnato ha deciso di intervenire. Difatti quest’ultimo ha voluto mettere in guardiadal cavaliere sudamericano: “Sai la stima che ho per la tua persona…Ti do un consiglio…Non prendertela con Tina, Simonetta e altre…Ti faccio presente che lui dovrebbe avere molta delicatezza e attenzione alle tue piccole ...

matteosalvinimi : ?? E QUESTO VIDEO SAREBBE UNO SCANDALO? Un abbraccio e un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Peni… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9dicembre 1977 viene approvata la legge #Anselmi sulla parità nel lavoro fra uomini e donne.… - Agenzia_Ansa : #Pallavolo l'Italia è padrona del mondo. Due club conquistano l'iride: tra le donne Conegliano @ImocoVolley e tra… -