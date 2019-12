Terremoto | sciame sismico in Toscana | “100 anni fa una scossa distrusse il Mugello”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Laè stata abbastanza lunga, soprattutto la prima, sono caduti oggetti in un supermercato ma non abbiamo al momento verificato da persone o cose. Le notizie arrivano però in modo frammentario,” ha dichiarato Filippo Carlà Campa, il sindaco di Vicchio, comune vicino all’epicentro delle scosse, al giornale radio Rai, riferendosi al fortedi questa mattina. “La popolazione si è riversata nelle piazze, proprio quest’anno ricorre il centesimoversario delche nel 1919il Mugello“.L'articoloin: “100fa unail Mugello” Meteo Web.

LaMadreBadessa : RT @qn_lanazione: Terremoto in Toscana, il lungo sciame sismico iniziato domenica sera. Decine di scosse #terremoto #Toscana #Mugello #Fire… - Lgiova66 : RT @neXtquotidiano: Una scossa di #terremoto ha svegliato #Firenze alle 4.37: Ingv stima una magnitudo di 4.5. Non si segnalano per il mome… - Gianluc54410558 : @danmatt65 @Quirinale @SilviaCostanza4 Buongiorno compagno Daniele. Un po’ scossi dal terremoto che speriamo stia s… -