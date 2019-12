Migrante ragazzino morto con pagella in tasca | tour e canzone

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Si terrà martedì 10 dicembre, alle ore 11, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione del singolo “La” del duo “Segni Distintivi”. Il brano, prodotto dalla Bit & Sound Music, è stato scritto e musicato da due agenti della Polizia di Stato, uno di Salerno ma in servizio a Napoli ed uno di Roma ma in servizio a Milano. La, che farà da apripista all’uscita del primo album (in programma per fine gennaio 2020) dei due agenti, racconta la storia del14ennein mare con lacucita all’interno delladella giacca e ritrovata durante l’autopsia dall’anatomopatologa, dottoressa Cattaneo. E’un brano molto intenso e ricco di significato, il cui video è stato girato tra Salerno e Vietri sul Mare. Alla conferenza stampa parteciperanno, Tino Coppola ...

