Gazzetta | De Laurentiis non esonera Ancelotti perché gli costerebbe troppo

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’aria che tura al Napoli non è certo delle migliori. Quello che è sicuro è che si deve trovare una strada per uscire a questo momento, ma ancora non si è capito quale possa essere. Il presidente ha valutato anche l’esonero di, ma è in dubbio. È l’aspetto economico, secondo ladello Sport, il motivo per cui Denon ha ancorato. Carloguadagna 4 milioni di euro a stagione, mentre un altro milione è per il suo staff. Una cifra importante. E il suo esonero graverebbe sul bilancio come il nuovo ingaggio da garantire al sostituto. Ma nonostante tutto continuare confino alla fine della stagione è l’ipotesi meno percorribile Deè uomo intelligente e sa bene che nemmeno gli ottavi di finale di Champions risolverebbero il problema. Ci sono giocatori che hanno mollato, basti rivedere la ...

napolista : Gazzetta: #DeLaurentiis non esonera Ancelotti perché gli costerebbe troppo #Ancelotti guadagna 4 milioni di euro a… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Esonero Ancelotti, Gazzetta: De Laurentiis in continuo contatto con i suoi collaboratori. Un'altra prestazione così… -