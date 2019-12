Roma | ancora un bus Atac in fiamme Salvi autista e passeggero

repubblica

(Di domenica 8 dicembre 2019) Stamattina in via VInicio Cortese, nella periferia Sud-sud ovest della Capitale. Il mezzo, linea 708 ha preso fuoco. Il conducente aveva fatto scendere l'unico ospite. Non si segnalano feriti né intossicati

