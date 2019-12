Questo padre con la sindrome di Down ha cresciuto un uomo splendido che lo celebra così

dilei

(Di domenica 8 dicembre 2019) Questa è la storia, emozionante e incredibile, di un giovaneche ha utilizzato i suoi profili social per raccontare al mondo quanto suo, affetto dalladi, sia stato un esempio da seguire. Lui si chiama Sader Issa ed è un giovane ragazzo siriano orgoglioso di essere statoda une di aver ricevuto da lui tutto l’amore del mondo. Attraverso i suoi profili social Sader ha volutore ilraccontando di come quella condizione non abbia mai impedito a suodi crescerlo con amore e devozione diventando per lui un vero e proprio esempio. Jad,il nome di suo, è altrettanto orgoglioso di averun figlio. Il rapporto tra i due è incredibilmente saldo e infatti, non è difficile trovarli insieme sui social network complici e sorridenti. Del resto quello trae figlio è un rapporto speciale che non conosce ...

sandcastvles : RT @VivyEbs: Mio padre è entrato in ospedale poco prima delle feste.Mi hanno detto che non c'era più niente da fare davanti ad un albero ad… - IFasciani : RT @GM_oessh: Per decisione del Santo Padre, il cardinale Fernando Filoni è stato nominato Gran Maestro dell'Ordine del Santo Sepolcro a pa… - raimosimona : RT @VivyEbs: Mio padre è entrato in ospedale poco prima delle feste.Mi hanno detto che non c'era più niente da fare davanti ad un albero ad… -