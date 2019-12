LIVE – Lecce-Genoa 0-0

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Serie A, i risultati di domenica 8 dicembre 2019. Alle 12:30 in campo. Sfida salvezza al ‘Via del Mare’ con i padroni di casa favoriti. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 8 dicembre. Dopo i tre anticipi di ieri, la quindicesima giornata continua oggi con le ultime sei sfide in programma. Alle 12:30 in programma al ‘Via del Mare’ la sfida salvezza tra. Serie A, il resoconto delle sfide di domenica 8 dicembre Di seguito il resoconto completo delle sfide di domenica 8 dicembre Serie A,0-0 Marcatori:(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Shakov; La Mantia, Babacar. All.rani(3-4-2-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Sturaro, Pajac; Pandev, Agudelo; Pinamonti. All. Thiago Motta Arbitro: Sig. ...

violanews : Live Serie A | Nell'anticipo della Domenica si sfidano Lecce e Genoa - - gazzettaGranata : Serie A, alle 12.30 Lecce-Genoa LIVE. Formazioni ufficiali: out Farias, c’è Babacar. Ospiti con la difesa a 3… - milanmagazine_ : DIRETTA ONLINE - Serie A, Lecce-Genoa: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -