Salvini è un grande chiacchierone Sarà sconfitto dai sindaci | dice Raggi 

(Di sabato 7 dicembre 2019) "è unopportunista politico. Fa tutto pensando all'immagine. La prova l'abbiamo avuta quando gli è stato dato un po' di potere come Ministro degli Interni: ha lavorato realmente per meno di 36 giorni. Il resto del tempo, 14 mesi, girava l'Italia per scattare foto con felpe diverse, mangiare piatti tipici e dire di tutto su qualsiasi cosa. Ma per la sicurezza e per l'ordine pubblico non ha fatto nulla". A parlare è la sindaca di Roma Virginia Raggi in una intervista concessa al quotidiano spagnolo El Pais. "Quando igli hanno chiesto di impegnarsi - prosegue la sindaca - ci ha voltato le spalle: ha promesso l'arrivo a Roma di molti agenti e non l'ha mai realizzato.è une gli si risponde con i fatti. I, che si occupano di problemi in trincea, non hanno tempo per i selfie con le giacche della polizia". Interpellata in merito al ...

