Natale | Coldiretti Ixè | “Alberi veri in 3 5 milioni di case”

(Di sabato 7 dicembre 2019) L‘albero naturale ditrova spazio quest’anno nelle case di 3,5di famiglie per una spesa media di 42 euro, come conseguenza della tendenza dei consumatori ad acquistare degli abeti di varietà particolari ma anche più costose rispetto al tradizionale abete rosso. E’ quanto emerge da una indagine/Ixe’ presentata in occasione in occasione del week end dell’Immacolata durante il quale tradizionalmente si acquista l’albero dicon iniziative in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica (www.campagnamica.it). L’albero diè irrinunciabile per l’88% delle famiglie italiane secondo una tradizione consolidata anche se – sottolinea www..it – la maggioranza di oltre la meta’ degli italiani (55%) sceglie ancora l’albero sintetico recuperato dalla cantina. ...

