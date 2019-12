Compra un Gratta e Vinci e crede di aver vinto | in tabaccheria gli dicono che il

baritalianews

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un uomo, extracomuntario ha acquistato un biglietto “” e, dopovisto i simboli, ha creduto di. Si è recato inma il gestore dell’esercizio commerciale, dopovisto il biglietto, ha detto all’uomo che non avevaassolutamente nulla. L’uomo,ndo di essere vittima di un’ingiustizia, poichè capiva poco l’italiano, non comprendeva i motivi per i quali quel biglietto della lotterianon fosse vincente e allora ha iniziato ad alzare la voce per far valere quelle che lui riteneva essere le sue ragioni. Poiché i due , utente e tabaccaio non riuscivano a capirsi ma l’esxtracomunitario aveva solo capito che non avrebbe avuto i soldi, sono arrivati alla mani fno a quando il tabaccaio si è visto costretto a chiamare la polizia. Solo con l’intervento della forza pubblica gli animi si sono calmati e l’uomo ha ...

Precarioillumi1 : @LiberoP68333298 Ora compra un gratta e vinci -