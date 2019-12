Ancelotti | “Sarebbe normale se Gattuso avesse sentito De Laurentiis”

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) L'allenatore del Napoli non fa mistero che la crisi non è passata, il pareggio a Udine non permette al Napoli di tirare un sospiro di sollievo e mettersi alle spalle il periodo nero. Nonostante tutto perònon perde la sua voglia di scherzare sul suo fraterno amico Rino, da più parti accostato al Napoli come suo successore SarebbeseDe Laurentiis? «Fa parte del gioco, è assolutamentetra l'altro Rino è un fratello. Non ci sentiamo in questo periodo. Non glie ha chiesto se è vero. Non gliel'ho chiesto perché io credo ciecamente in quello che dice il presidente che ha fiducia in me perché è fondamentale che ci sia fiducia» Mai pensato di lasciare? «Mai pensato di lasciare perché mi sento più coinvolto adesso che quando andavano bene. Poi quando andranno bene, più sono andate male e più bene andranno»

