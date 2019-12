Uomini e donne | Ida esprime i dubbi a Riccardo e poi scrive su IG | ' A volte si impara'

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio diGuarnieri è arrivata, inaspettatamente, nel corso della puntata ditrasmessa ieri 5 dicembre. La coppia, in precedenza, si era diretta nel backstage per confrontarsi sul passo compiuto dal cavaliere tarantino che ha così dovuto fare i conti con il rifiuto da parte della dama bresciana. Pur confermando di amarlo ancora, quest'ultima ha rivelato di non riuscire a dimenticare i problemi del passato e ha sottolineato il proprio desiderio di restare sola. Lui ha tentato di indurla a riflettere ma le sue parole non hanno avuto il risultato sperato. Sarà questo l'addio di Ida enel parterre del Trono Over? In attesa di scoprire se l'ex coppia sarà presente nella prossima registrazione, è comunque possibile capire lo stato d'animo di Ida attraverso il post da lei pubblicato su Instagram e che ha ottenuto ...

ediramaal : @GiuseppeConteIT Non sara mai possibile dire con le parole quello che sento, quello che tutto il mio popolo sente i… - matteosalvinimi : Felice di aver partecipato questa mattina a Roma alla Messa per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, per ri… - welikeduel : 'Troppe donne continuano a morire per mano di chi dovrebbe amarle. Bisogna cambiare la mentalità, noi le leggi ce l… -