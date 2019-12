Un confine finto tra Russia e Finlandia per truffare alcuni migranti

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un uomo ha costruito untraperquattro. Il contrabbandiere aveva chiesto 10mila dollari a ciascuno dei 4 clandestini ai quali aveva promesso una entrata facile in Europa. CostruiscetraGli uomini sono stati trovati vagare tra i boschi dalla polizia di frontiera una volta arrivati al vero. I video li mostrano a mani alzate nell’oscurità. Il contrabbandiere aveva organizzato tutto nel dettaglio costruendo una finta frontiera con tanto di cartelli, recinzioni e segnaletiche nella regione boscosa tra i due paesi. Ierano quattro uomini provenienti dell’Asia meridionale disposti a tutto pur di entrare nell’Unione Europea e ognuno di loro aveva pagato circa 10mila euro per essere trasportato. L’uomo li ha condotti alprima in macchina poi a piedi aveva perfino ...

