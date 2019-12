calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Laha avviato unla federazione calcistica dellaper ‘comportamento razzista‘ in merito alla partita di qualificazione a Euro 2020 del 15 novembre scorsola Svezia. In quella circostanza l’attaccante svedese Alexander Isak è stato bersaglio da parte della tifoseria romena di cori razzisti, come si legge nell’istanza. Il match venne fermato per alcuni minuti dall’arbitro che fece successivamente riprendere il gioco senza ulteriori interruzioni. Oggi laha dichiarato che “a seguito di un’indagine, il comitatoha avviato la procedura”. Il caso verrà giudicato il 12 dicembre prossimo, ha dichiarato la stessa. Alla fine dell’ottobre scorso la Bulgaria fu condannata con una partita a porte chiuse a seguito degli incidenti razzisti verificatisi il 14 ottobre ...

CalcioWeb : La Uefa apre un procedimento disciplinare contro la #Romania [DETTAGLI] - PLirangi : @whysomaro con Elliott che apre il cordone della borsane spende e spande? fottendosene di Uefa FpF? come avrebbe d… - interliveit : #Inter - UEFA non apre inchiesta per cori razzisti a Praga e lo #Slavia va all'attacco di #Lukaku: 'Ora chieda scus… -