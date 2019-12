Apice | i carabinieri forestali sequestrano un frantoio

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Nel pomeriggio di ieri i militari della StazioneForestale di San Giorgio del Sannio, appartenenti al comando GruppoForestale di Benevento, nell’ambito di un controllo finalizzato alla verifica del rispetto della vigente normativa in materia di gestione delle acque di vegetazione e delle sanse umide prodotte dalla lavorazione delle olive, hanno deferito d’iniziativa, in stato di libertà, il titolare di un, sito in territorio del comune di(Bn). Quest’ultimo, infatti, dall’inizio dell’attuale campagna olearia, che vede tutt’ora in piena attività la maggior parte dei frantoi dei nostri territori, aveva riversato e depositato in maniera del tutto incontrollata, a diretto contatto col suolo nudo, i residui di produzione costituiti dalla porzione semi-solida delle acque di processo ...

