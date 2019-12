Tensione allo sciopero generale in Francia | scontri e cassonetti in fiamme VIDEO

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019)contro la riforma delle pensioni in. Black bloc in azione a Parigi:con la polizia ein. PARIGI () – Altadurante locontro la riforma delle pensioni in. Poco prima dell’inizio della manifestazione a Parigi sono entrati in azione i black bloc.con la polizia,ine diversi oggetti lanciati contro le vetrine. In azione i gas lacrimogeni per disperdere la folla ma la situazione continua ad essere sempre a rischio. Un pomeriggio di protesta in tutta la nazione con un bilancio che potrebbe essere molto grave tra feriti, danni e arrestati.‘blindata’ Loha costretto Macron a blindare la. Scuole chiuse e trasporti fermi per evitare problemi durante le manifestazioni organizzati in tutta la nazione. Nel ...

