Genoa | addio con Capozucca | ecco il nuovo ds

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ilnon sta di certo attraversando un buon momento, la squadra rossoblu occupa le zone basse della classifica e ha bisogno di un sussulto per provare a risollevarsi. Il cambio di allenatore non ha portato gli effetti sperati, nel dettaglio l’arrivo del tecnico Thiago Motta non ha portato ad un cambio di passo, anzi la situazione è peggiorata. Ilha rischiato grosso anche in Coppa Italia, la rimonta contro l’Ascoli ha evitato unribaltone in panchina. Ma arrivano novità sul fronte dirigenziale, nel dettaglio è avvenuta la rescissione del contratto con Stefano, il ds era tornato in estate dopo la rivoluzione e già da qualche settimana era ormai ai margini per divergenze con la società. Al suo posto verrà ufficializzato Francesco Marruocco, ex direttore sportivo di Cagliari e Brescia. Calciomercato, la nuova squadra di Cavani: due attaccanti al ...

