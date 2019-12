Frana alla Scala dei Turchi Chiusa la zona ovest

agi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il sindaco di Realmonte ha vietato l'accesso e la fruizione delladelladei, per motivi di sicurezza, dopo la caduta di un gran numero di sassi. Era stata l'associazione ambientalista Mareamico a lanciare l'rme.dei- perla del turismo della provincia di Agrigento - si sbriciola: centinaia di massi sono venuti giù, durante il maltempo dei giorni scorsi. I detriti di marna sono collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera di Realmonte. L'eccessiva cementificazione tutto intorno ha modificato il normale deflusso delle acque meteoriche e poi l'eccessiva frequentazione dei luoghi ha fatto il resto. Ormai da anni l'associazione documenta lo stato di abbandono di questo luogo candidato a patrimonio dell'Unesco. Solo alcuni mesi fa ladeiera stata riapertafruizione, dopo il crollo del lato est, ripristinato con un'opera ...

