L’Inter perde Sensi fino al 2020 | rientrerà contro il Napoli

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’InterStefanoal prossimo anno. Il centrocampista nerazzurro è fermo ormai dallo scorso 6 ottobre, quando fu costretto a lasciare il campo durante la sfidala Juventus per un problema all’adduttore. Nella trasferta di Champions Leagueil Borussia Dortmund, era tornato in campo per una ventina di minuti, ma poi si era nuovamente fermato. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ieri si è sottoposto ad un consulto specialistico a Monaco di Baviera, e l’esito non è stato positivo: l’infortunio non è stato superato, e a questo punto pare molto probabile che Conte lo riavrà a disposizione dopo le feste, alla ripresa del campionato, proprioil. L'articolo L’Interalililsta.

