L’Aria che Tira | Myrta Merlino assente dal programma Lei | “Ma ditemi voi se alla mia età

No - le piante che avete a casa non vi purificano L’Aria : (foto: Getty Images) avete mai sentito dire che le piante d’appartamento, oltre a essere belle e contribuire al buonumore, servono anche per migliorare la qualità dell’aria della vostra casa? Ecco, non è così. Una recente revisione della letteratura scientifica degli ultimi trent’anni – condotta dai ricercatori dell’università di Drexel e pubblicata sul Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology – conferma che la presenza ...

Marcello Sorgi ironico a L’Aria che tira “Se in Emilia Romagna cominciano ad andare Conte - Zingaretti e Renzi - vince sicuramente Salvini” : Una battuta ironica quella di Marcello Sorgi a L’aria che tira andato in onda su La7 ieri sera. Marcello Sorgi già direttore di Rai1 e del gornale La Stampa ha parlato delle prossime decisive elezioni regionali in Emilia Romagna. Al programma condotto da Myrta Merlino il famoso giornalista non si è tirato indietro da formulare un pronostico: “Se in Emilia Romagna cominciano ad andare Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e ...