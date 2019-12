Google | i fondatori Page e Brin lasciano guida della holding Alphabet Scelto Sundar

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Larrye Sergeyladi, lache controlla. In una lettera congiunta,, rispettivamente ceo e presidente di, hanno annunciato che resteranno “coinvolti attivamente come membri del board, azionisti e co-”. Sottolineando che è arrivato il momento di “assumere il ruolo di genitori orgogliosi, offrendo consigli e amore ma non assillo quotidiano”. E aggiungono: “Non siamo mai stati quelli aggrappati a ruoli dirigenziali quando pensiamo che ci sia un modo migliore per gestire l’azienda. Enon hanno più bisogno di due amministratori delegati e di un presidente“. A sostituire i duedel noto motore di ricerca, come riporta la Bbc, saràPichai, già ceo di. “Non c’è persona migliore”, precisanoriferendosi al loro ...

