Gatto si accuccia su una bambina di 9 mesi e si addormenta | la neonata muore soffocata

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un, attirato dall’odore di latte e dal tepore delle copertine, è saltato dentro la carrozzina dove riposava unadi 9e si èto sopra di lei,ndosi. Quando la mamma è andata a controllare la piccola, ha visto il loroschizzare via dalla culla e si è accorta che lanon respirava più: in preda al panico ha chiamato subito i soccorsi ma quando è arrivata l’ambulanza i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte per asfissia. È successo in Ucraina, nella regione di Vinnytsia, come riferisce il Daily Mail: ildi famiglia si è sdraiato involontariamente proprio sopra il volto della piccola Alexandra che non è riuscita più a respirare ed è morta. “C’era odore di latte e la culletta era calda. Ilè entrato lì dentro per riscaldarsi. Quando sono arrivata la bimba aveva le braccia ...

