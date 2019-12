fanpage

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) IldiAndrea, tornato in libertà, si sfoga così sui social: "inore, dalle Alpi alla Sicilia diventi il mostro, l'orco di. La tua pagina Facebook è sommersa da insulti e minacce di morte rivolte non solo a te ma alla tua famiglia, a tuo figlio. È stata durissima. Lo so è solo un primo passo, ma riassaporare dopo 5 mesi il gusto della libertà è una sensazione indescrivibile".

HuffPostItalia : 'Io, trasformato in un orco in poche ore, riassaporo la libertà': lo sfogo del sindaco di Bibbiano - nino_giovanni : RT @HuffPostItalia: 'Io, trasformato in un orco in poche ore, riassaporo la libertà': lo sfogo del sindaco di Bibbiano - fanpage : #Bibbiano, lo sfogo del sindaco Carletti: 'In poche ore mi avevano trasformato in un orco' -