USA | professoressa abusava di un minore per ' convincerlo' a non essere omosessuale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Unaha avuto un rapporto con un alunno sedicenne. La donna pensava che il ragazzo avesse delle tendenze omosessuali, per questo, approfittava del giovane con l'intento d'indurlo a pensare di poter modificare la sua natura. Tedria Fluellen, di anni 51, docente presso la Worthington High School di Houston, in Texas, si ritrova al banco d'accusa per il presunto abuso sessuale a danno di uno studente, all'epoca dei fatti sedicenne. I fatti Secondo la ricostruzione fornita dal ragazzo, la docente avrebbe in più occasioni nell'arco di un anno abusato di lui. Le molestie risalirebbero ai tempi in cui lo studente frequentava la Worthington High School di Houston, in Texas. In quegli anni, lalavorava presso l'Istituto scolastico in qualità di assistente all'insegnamento. E fu in quel periodo che conobbe il ragazzo. Di lì a poco iniziò la manipolazione dell'alunno ...

