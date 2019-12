La classe che non fa rumore per proteggere la piccola Camilla

Decreto fisco - arriva l’Rc auto familiare : si paga il premio con la classe migliore - anche sulle moto : Dalle maglie del Decreto fiscale esce una rivoluzione per l’Rc auto. Grazie a un emendamento a prima firma Andrea Caso, si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare

Boxe – Night of Kick and Punch 10 - anche i fuoriclasse del circuito New Era sul ring : I fuoriclasse del circuito New Era alla Night of Kick and Punch 10 anche i fuoriclasse del circuito “New Era” saliranno sul ring sabato 14 dicembre al centro sportivo Vismara a Milano nel corso della “Night of Kick and Punch 10” organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. Combatteranno ...

Michela Ponza - biathlon : “Wierer e Vittozzi sono due fuoriclasse - ora faccio la mamma e mi godo la mia famiglia” : Recentemente ne abbiamo lodato le statistiche e le doti al poligono. Abbiamo avuto anche il piacere di contattare chi conosce bene il circuito di Coppa del Mondo di biathlon, con 15 anni di carriera alle spalle. Stiamo parlando della gardenese Michela Ponza, ex atleta della nazionale ed ex allenatrice delle Fiamme Gialle, che dallo scorso hanno ha deciso di fare la mamma a tempo pieno ma che segue il biathlon ancora con grande passione. Ti ...

Mourinho gli scippa due membri dello staff - l’allenatore del Lille punge lo Special One : “che classe…” : L’allenatore portoghese ha scippato due membri dello staff a Galtier, che non ha perso tempo ad esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda José Mourinho non si è fatto scrupoli a scippare due membri dello staff a Christophe Galtier, allenatore del Lille. Lo Special One ha convinto Joao Sacramento e Nuno Santos a seguirlo al Tottenham, affidandogli i ruoli di vice-allenatore e preparatore dei portieri. AFP/LaPresse Una mossa ...

Il Collegio - puntata del 19 novembre 2019 : espulsa Claudia Dorelfi - polemiche in classe : Il quinto appuntamento de Il Collegio è stato particolarmente movimentato per due fattori: il primo è certamente legato alla condotta dei collegiali che non brilla di luce propria evidentemente, mentre il secondo per una serie di polemiche, strascichi di un'espulsione improvvisa.Partiamo da un punto che ormai è la costante (anche questa edizione): i ragazzi non sembrano voler dare una mano agli insegnanti durante lo svolgimento delle lezioni, ...

Il Collegio 4 - la classe fa ciò che non ha fatto il preside : espellere Claudia. Duro scontro tra Martina e Mario : Claudia Dorelfi espulsa - Il Collegio 4 Dove non è ‘riuscito’ il preside, c’ha pensato direttamente la classe. La “signorina” Claudia Dorelfi è espulsa da Il Collegio 4. Ma questo è soltanto uno dei casi che hanno animato la quinta puntata del docureality di Rai 2. Ecco cosa è successo. La «desolante» relazione dell’ispettore L’ispettore scolastico, il dottor Bruschi, ha messo sotto esame sia la classe ...

Milano - la prima della classe che paga la sua spocchia. Ma anche il resto d’Italia va : Milano è la prima della classe, ha vinto la coccarda, è la più brava e diligente, la più ordinata e quadrata fra le città italiane. Quella al primo banco che dice con il sopracciglio alzato: “Vengono tutti da me a chiedere di copiare i compiti, che ci posso fare io?”. Amata dai professori e dai geni

Perché l'Italia è l'ultima della classe. La lezione di Visco : Pubblichiamo la prolusione pronunciata dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, all'Università di Cagliari in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 Ringrazio innanzitutto il Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari, professoressa Maria del Zompo, per il grad

Gol Zaniolo - mamma mia che fuoriclasse : Roma in vantaggio contro il Napoli [VIDEO] : GOL Zaniolo – Si sta giocando il primo match valido per la 10^ giornata del campionato in Serie A, in campo Roma e Napoli in un match d’alta quota ed in grado di portare indicazioni per il proseguo del torneo. Inizio super per la squadra di Fonseca che gioca con grande intensità e qualità, gli uomini di Ancelotti invece in difficoltà. Il match si sblocca al 19′. Il marcatore? Zaniolo. Momento magico per il talento della ...

Treviso - sgrida l’alunno di 10 anni che le si scaglia contro : maestra aggredita in classe : I fatti in una scuola primaria di Oderzo. La donna, sotto shock è stata soccorsa dall’allenatore della squadra di Oderzo di serie A2 maschile, Milivoje ‘Micio’ Brakocevic e dal Suem: “Sono arrivato a temere che potesse perdere la vita per un infarto o per una crisi respiratoria. È stato terribile” ha detto l'uomo.Continua a leggere

Basket : Paolo Banchero - il classe 2002 corteggiato dall’Italia. 16 anni - già conteso da vari atenei USA per il 2021 : Da qualche ora, sui principali siti di settore e sulle testate nazionali, rimbalza una notizia che potrebbe cambiare ancora, il volto della Nazionale italiana del futuro. La FIP, infatti, tramite il lavoro di Riccardo Fois, che fa attività di reclutamento (il termine inglese è recruiting), è riuscita a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nome del lungo Paolo Banchero, in attesa del passaporto italiano. 16 anni, di origini italiane, ...

