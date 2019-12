Il decennio che sta per chiudersi è stato il più caldo di sempre

wired

(Di martedì 3 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Il2010-2020 è molto probabilmente quello piùdella storia, e certamente lo è da quando vengono registrate le temperature. Lo rivela un rapporto dell’Organizzazione mondiale meteorologica delle Nazioni Unite (Wmo) che specifica come il cambiamento climatico sta procedendo in maniera più veloce della capacità umana di adattarsi ad esso. Lo studio, presentato nel secondo giorno della Cop25 di Madrid, rende note che le temperature globali del 2019 sono state di 1,1 grado centigrado sopra la media del periodo pre-industriale, eleggendo l’anno che sta percome “il secondo o il terzo” fra i più caldi mai registrati. Dal 1980 in poi, ognipiùdel precedente, mentre l’anno in assoluto che ha toccato il record è il 2016, incluso appunto negli ultimi dieci anni. I climatologi del Wmo usano comunque il condizionale per definire ...

