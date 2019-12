Conte | nessuna contrapposizione con Di Maio

Conte replica alle Iene : “Ho smentito le accuse - nessuna associazione con Alpa” : Scontro tra Le Iene e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accusato per il concorso per diventare professore in cui nella commissione d'esame c'era Guido Alpa che "non avrebbe potuto esaminarlo". Conte replica pubblicando il video integrale e sostenendo che all'epoca del concorso non ci fossero rapporti professionali tra i due.Continua a leggere

Il premier Conte alla Camera : “Nessuna firma sul Mes - opposizione spregiudicata” : Per il presidente del Consiglio “anche chi è all’opposizione ha compiti di responsabilità”. E attacca direttamente Salvini: “In Consiglio dei ministri nessun ministro della Lega ebbe nulla da ridire” Giuseppe Conte, dopo giorni di scontri accesi, riferisce alla Camera sul caso Mes e sulle spiegazioni chieste dall’opposizione, in particolare dalla Lega, sul salva-Stati. Proprio il […] L'articolo Il ...

Ex Ilva : Conte - ‘in questo momento nessuna richiesta nostra accettata’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “In questo momento non c’è nessuna soluzione, nessuna richiesta nostra è stata accettata” da ArcelorMittal. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.L'articolo Ex Ilva: Conte, ‘in questo momento nessuna richiesta nostra accettata’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ilva - nessuna cordata alternativa Rumors : i Mittal al tavolo con Conte : nessuna riedizione di Acciaitalia, la società che rappresentava la cordata alternativa guidata da Lucia Morselli che mettendo insieme il gruppo siderurgico indiano, Cassa depositi e prestiti, Arvedi e Leonardo Del Vecchio aveva gareggiato Segui su affaritaliani.it

Repubblica : da Sarri e Conte calcio all’italiana - nessuna concessione al bello : Il campionato è oramai un affare di Juve e Inter per Repubblica, con la sconfitta dell’Atalanta le due formazioni sembrano aver preso ancora di più le distanze dalle inseguitrici. Colpa delle prestazioni sicuramente poco brillanti del Napoli che era considerata la diretta avversaria per lo scudetto, ma anche del percorso speditissimo delle due formazioni. Juventus e Inter sono, subito alle spalle al Liverpool (che difatti in Premier ha ...

Conte in Umbria : "Sarà una manovra redistributiva. Nessuna nuova tassa" : Il premier Giuseppe Conte e i leader di maggioranza sono oggi in Umbria, a Narni, per le battute finali in vista del voto regionale di domenica 27 ottobre. Un voto che vede il centrosinistra sfavorito contro il centrodestra unito a trazione leghista ma che in ogni caso secondo Conte non intaccherà le sorti del governo (altra cosa sarebbe forse una batosta in Emilia-Romagna). ...

Giuseppe Conte al Copasir - via al processo Lega su Russiagate e 007. Dal M5s nessuna domanda : È il giorno del "processo" di Giuseppe Conte al Copasir, ma nell'audizione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica sullo spinoso intreccio Russiagate-007, il premier troverà un alleato prezioso: il Movimento 5 Stelle. Leggi anche: "Cosa chiederò a Conte al Copasir". Il leghista V

Manovra - Conte : “Nessun passo indietro - nessuna delusione”. E sulle polemiche : “Ritardo non è sconfitta” : “Nessun passo indietro, nessuna delusione – così Giuseppe Conte sulla Manovra – Era preferibile partire il primo luglio del prossimo anno, ma non possiamo offrire qualcosa e non un’altra, funziona se tutte le componenti vengono in applicazione Contemporaneamente. Un ritardo è una sconfitta? Cosa sono sei mesi rispetto alla modernizzazione del Paese? Il confronto di ieri è servito a raccogliere meglio le sensibilità delle forze ...

Conte - Lettera Ue : nessuna preoccupazione : 11.43 "C'è una Lettera da Bruxelles alla quale il ministro dell'Economia risponderà, forniremo tutti i chiarimenti, non siamo preoccupati.E' un'interlocuzione doverosa con Bruxelles alla quale non ci sottrarremo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea di Confesercenti, dopo la Lettera dell'Ue sulla manovra. E sulle commissioni, "stiamo lavorando direttamente sia con il mondo bancario sia con quello ...

Cinque Stelle - ultimatum a Conte : 'Senza il nostro voto non si va da nessuna parte' : Tensioni interne alla maggioranza sulla manovra economica. Il Movimento Cinque Stelle ha diramato sul suo blog ufficiale un comunicato piuttosto duro, nel quale ha ricordato che senza il suo voto il governo non può andare avanti. Le misure che non convincono i pentastellati sono quelle riguardanti l'abbassamento del limite all'utilizzo del contante e la multa ai commercianti che sono sforniti o che non ricorrono al Pos. I grillini ritengono che ...

Dl fisco : Conte - ‘al via ‘piano Italia cashless’ - nessuna categoria penalizzata’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nella manovra “c’è un articolato piano -‘Italia cashless’- che, senza penalizzare nessuna categoria produttiva o rendere più difficoltosa la vita ai cittadini, incentiva l’utilizzo di moneta elettronica in modo da favorire l’emersione dell’economia sommersa e realizza un piano corposo di contrasto all’evasione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte subito dopo ...

Sergio Mattarella e Conte - il gelo sui servizi segreti. "Nessuna informativa" - il Colle molla il premier : Dal Quirinale pessimi segnale per Giuseppe Conte sul Russiagate. Il premier contava nella protezione istituzionale del presidente Sergio Mattarella ma la patata bollente dei servizi segreti e degli incontri con il ministro della Giustizia Usa William Barr è troppo scottante. Lo staff del Colle ha sm

Russiagate - il Quirinale : da palazzo Chigi nessuna informativa. Conte : chiarirò al Copasir : «Non risulta alcuna informativa al Quirinale sul caso in argomento, anche perché il Quirinale non riceve abitualmente notizia di singole operazioni di collaborazione in corso tra Paesi...