Raccolta differenziata | guai a chi sbaglia | 30 multe nel mese di novembre

Ragusa - guasto Cava dei Modicani : ritardi per Raccolta indifferenziata : Ragusa, un guasto all’impianto di trattamento meccanico biologico di Cava dei Modicani ha consentito di raccogliere l’80% dell’indifferenziato

Noi - pescatori di spazzatura : la Raccolta differenziata che può salvare il mare : Bottiglie e barattoli. Sacchetti e flaconi. Riportati a galla insieme al pesce dai pescatori livornesi, vengono trasportati a terra, lavorati e riciclati. Riparte il progetto Arcipelago pulito

Rifiuti : Palermo - Rap 'riduzione Raccolta serve a aumentare differenziata' : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "L'amministrazione comunale a la Rap, in condivisione con il Conai, ha ritenuto di ricorrere alla raccolta del 'rifiuto residuo secco non riciclabile' una sola volta a settimana, anziché due, con l’obiettivo di aumentare le percentuali di raccolta differenziata". Così

Ragusa - mancata Raccolta indifferenziata : ecco perchè : Il Comune di Ragusa spiega ai cittadini la mancata raccolta indifferenziata in alcune zone della città. Sarà effettuata lunedì 11 novembre

Dal cassonetto alla differenziata - ecco come è cambiata la Raccolta : Dalla raccolta del rifiuto indifferenziato, con un unico cassonetto stradale, alla differenziata spinta con la valorizzazione dei materiali raccolti. Rifiuti: da scarto a risorsa. ecco come è cambiata la gestione dei rifiuti urbani e a raccontarlo all’Adnkronos è Contarina, nata nel 1989, che quest’anno compie 30 anni. L’azienda si occupa della gestione dei rifiuti ed eroga altri servizi ambientali in 49 comuni della provincia di ...

Ama : a Roma Raccolta differenziata al 45 - 8% : Roma – La raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Roma al momento si attesta al 45,8%, con un incremento di circa due punti percentuali rispetto al 44% rilevato a fine 2018. Il dato di preconsuntivo relativo al solo periodo gennaio- settembre 2019 raggiunge il 46%. Questi dati testimoniano il grande sforzo messo in campo da Ama e Roma Capitale per incrementare la quantità di materiali riciclabili pur in presenza delle note, ...

Bologna. Collocazione dei cassonetti per la Raccolta indifferenziata nel centro storico : A partire da lunedì 28 ottobre saranno progressivamente collocati i cassonetti per la raccolta indifferenziata nel centro storico di Bologna:

Raccolta differenziata - Pisa al terzo posto in Toscana - con il 62 - 5% : La Regione Toscana ha reso noti i dati della Raccolta differenziata per l’anno 2018, relativi agli 11 capoluoghi di provincia

Rifiuti : rapporto Istat - Lombardia leader in Raccolta differenziata : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - La Lombardia è leader nella raccolta differenziata. A certificarlo è il rapporto Istat su 'raccolta differenziata dei Rifiuti: comportamenti e soddisfazione dei cittadini e politiche nelle città'. "I dati Istat dimostrano come la Lombardia - dice l'assessore regionale a

Rifiuti : Istat - a riciclo poco meno della metà della differenziata Raccolta : Roma, 24 ott. – (Adnkronos) – Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei Rifiuti urbani di carta, metallo, plastica e vetro (cioè, i materiali raccolti in maniera differenziata) dovrà raggiungere almeno il 50% in termini di peso. In base ai recenti dati Eurostat sul riciclaggio dei Rifiuti urbani, la quota dell’Italia è pari al 47,7% nel 2017, 1,8 punti percentuali in più rispetto al 2016. Il nostro ...

Polonia - cento balle di rifiuti di plastica abbandonate in area industriale : una parte proviene dalla Raccolta differenziata italiana : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

Roma - si indaga su mancata Raccolta differenziata nei negozi : Roma, 9 ott. (Adnkronos) – La Procura di Roma indaga sulla mancata raccolta differenziata dei rifiuti derivante dalle attività commerciali da parte di una società appaltatrice. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo che dovrà accertare se si possa ipotizzare una truffa ai danni del Comune di Roma. Secondo quanto denunciato da alcuni operatori anche alla trasmissione ‘Le Iene’ , la raccolta ...