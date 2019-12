Il Fatto | Benetton dice che non sapeva A prenderlo sul serio non si dovrebbe imboccare

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “La situazione non è seria ma è gravissima. Se gli automobilisti prendessero suli deliri autoassolutori di Lucianonon imboccherebbero più i 2.800 km di autostrade date vent’anni fa in concessione alla famiglia dei maglioncini”. Lo scrive Giorgio Meletti sulQuotidiano. Si riferisce alla lettera inviata ieri da Lucianoai quotidiani in cui respinge ogni responsabilità su quanto sta emergendo dalle indagini sul crollo del Morandi e addirittura rivendica di non aver mai saputo niente di quello che succedeva all’interno di Autostrade.ha scritto, nero su bianco, “Una struttura è fatta di uomini e qualche mela marcia può celarsi dappertutto” Attribuisce a queste mele marce il crollo dei viadotti, le decine di morti e anche i report falsi. Parla di un management che non si è dimostrato idoneo,che la famiglia si ...

