anteprima24

(Di domenica 1 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non riesce il tris allaAvellino, che cede il passo contro lacon il risultato di 83-72. La formazione di Gianluca De Gennaro interrompe la striscia di due successi di fila a Minturno. Ai lupi non bastano i 18 punti di Ondo Mengue. Resta comunque una buona prova per Avellino che sembra aver trovato la giusta quadra. “Purtroppo abbiamo perso una partita che in qualche modo dovevamore: brava, che ci ha creduto fino alla fine, nonostante noi abbiamo provato un paio di volte a scappare via, però ci hanno sempre ripreso grazie a Porfido, che stasera era in una forma eccellente; abbiamo limitato un po’ Longobardi, però su di lui abbiamo fatto fatica” ha spiegato il tecnico al termine della gara. ” È una lezione che i miei devono capire: che non si molla mai in questo campionato, che bisogna sempre ...

anteprima24 : ** La #Scandone si arrende nei supplementari, vince la Meta Formia ** - ilCiriaco : #Irpinia La Scandone si arrende solo all’overtime: Formia vince 83-72 -