Conte da scudetto Sarri KO Lo spettro del “zero tituli”

Inter - ecco cosa aiuterà Antonio Conte nella corsa-scudetto : la profezia di Luciano Moggi : Juve e Inter hanno vinto ancora (con Atalanta e Torino), ma in modo diverso. I bianconeri, orfani di Ronaldo, hanno sofferto la verve dei bergamaschi che, pur privi di Zapata, sono andati in vantaggio con Gosens. Per 70' è stata la Dea a menare la danza: ha sbagliato un rigore con Barrow, ha messo a

Inter – Dall’infortunio di Barella alla soddisfazione per la vittoria col Torino - Conte ammette “senza di noi lo scudetto sarebbe già assegnato” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri dell’Inter contro il Torino: le parole del tecnico nerazzurro Splendida vittoria, ieri sera, dell’Inter sul Torino. La squadra di Antonio Conte ha messo al tappeto i granata per 0-3, rimanendo così saldamente in seconda posizione, ad un solo punto dalla Juventus. Grande soddisfazione del tecnico nerazzurro, che ha elogiato i suoi ragazzi: “non potrei non essere soddisfatto, ...

Calciomercato Inter - in arrivo tre-quattro grossi nomi - richiesti da Conte per vincere lo scudetto : Il mercato dell’Inter in queste ore si sta facendo sempre più frenetico. Antonio Conte ha più volte pubblicamente chiesto alla dirigenza rinforzi. La rosa così come composta è corta, servono nuovi innesti freschi per poter competere con la Juventus e cercare di vincere un campionato ancora alla portata. La Juventus è a un solo punto di distanza. Marotta, in queste ore sta cercando in tutti i modi di acContentare il suo tecnico. Si ...

Inter - Conte alza la voce : “niente paragoni con la mia Juventus - non avevamo la Champions. Scudetto? Solo aspetto mediatico” : Antonio Conte non vuole paragoni con il suo primo anno alla Juventus e glissa sull’ipotesi scudetto: l’allenatore dell’Inter vuole una squadra concentrata e compatta a caccia del miglior risultato possibile Il primo posto sembrava ormai raggiunto, poi Critiano Ronaldo ci ha messo lo zampino permettendo il controsorpasso alla Juventus. È un’Inter che vola ad alta quota, sogna la vetta della classifica e dimostra di ...

Bologna-Inter - Conte : “Obiettivo scudetto è un aspetto mediatico”. Poi parla del VAR e di mercato : “Le polemiche sul Var? E’ difficile dare consigli sinceremente, perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti ed è la cosa che lascia perplessi”. E’ questa l’opinione di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida con il Bologna, sugli ultimi episodi che hanno coinvolto la tecnologia. “E’ inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, ...

L’effetto Conte non basta : Inter corta e immatura - ma sopravvalutata. Così lo scudetto resterà un miraggio : La 9^ giornata del campionato di Serie A ha portato indicazioni per la lotta scudetto, si sono fermate le prime due della classe, Inter e Juventus non sono andate oltre il pareggio nelle sfide contro Parma e Lecce. Nel complesso però le due partite possono essere giudicate in modo diverso, in particolar modo la Juventus ha dominato in lungo ed in largo e non è riuscita a conquistare i tre punti solo per superficialità e mancanza di ...

L'Inter e i rumors su Ibrahimovic : Conte potrebbe ambire allo scudetto : L'Inter farà sicuramente qualcosa nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno bisogno di rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte. Nonostante un ottimo inizio di stagione, che li vede al secondo posto in classifica in campionato con ventuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista, e in piena corsa per la qualificazione in Champions League, essendo a pari punti al secondo posto con il ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Inter - Conte vorrebbe Rakitic a gennaio per una squadra da scudetto : L'inizio di stagione dell'Inter è stato sicuramente positivo con sei vittorie raccolte nelle prime sette giornate. Secondo posto in classifica con diciotto punti, ad una lunghezza dalla Juventus capolista, e un rendimento al di sopra delle aspettative. Primato perso solo domenica con la sconfitta nello scontro diretto contro i bianconeri per 2-1, in cui sono emersi i limiti ancora presenti all'Interno della rosa nerazzurra. L'uscita dal campo di ...

Inter - Moratti boccia Lukaku ed esalta Conte : “Inter da scudetto! E se ci fosse Icardi…” : Massimo Moratti commenta la situazione in casa Inter dopo il ko con la Juventus: con Conte c’è la sensazione di poter aprire un ciclo nonostante Lukaku ancora debba ingranare Dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona, per l’Inter è arrivato anche il primo ko in Serie A contro la Juventus nel tanto atteso Derby d’Italia. Una sconfitta che non ha comunque diminuito l’entusiasmo presente intorno alla ...

Inter - Barella : “Per Conte mi farei ammazzare. Scudetto? Il vino è pronto” : “Con la Juve sarà una partita alla pari“. Ne è sicuro Nicolò Barella che, alla vigilia del Derby d’Italia. “La Juve ha in più solo l’esperienza, il fatto di conoscersi da più tempo come gruppo – ha detto il centrocampista nerazzurro in un’Intervista pubblicata oggi su ‘La Gazzetta dello Sport’ – Ma il mister ci ha chiesto da subito cose ben delineate e noi le stiamo mettendo in ...