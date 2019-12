eurogamer

(Di domenica 1 dicembre 2019) Petroglyph Games è lo studio situato a Los Angeles fondato da alcuni elementi di Westwood (lo studio creatore della serie), che hanno deciso di lasciare EA quando la compagnia ha eliminato lo sviluppo di un nuovo capitolo di C;C nel 2003. Lo studio poi rilasciato titoli molto validi come Star Wars: Empire at War, Rise of Immortals, Grey Goo ed il recente Conan Uned.Ha inoltreundi, FPS ambientato nel mondo di. Il 13 novembre lo studio ha pubblicato un trailer dedicato ad un certo Earthbreakers, si tratta di un FPS con elementi RTS che ruota attorno ad una misteriosa risorsa contesa da due agguerrite fazioni. I giocatori potranno costruire strutture ed avere quindi accesso a diverse unità (sia soldati che veicoli). Il tutto è molto simile a quanto accadeva in. ...

Eurogamer_it : Annunciato il successore spirituale di #Command&Conquer:Renegade - GamingToday4 : Gli sviluppatori dell'ex Westwood Studios hanno tranquillamente annunciato un successore spirituale di Command & am… - IlDucato : #Urbino, Marco Pierini direttore ad interim di @GNMarche. Lo ha annunciato Aufreiter nel consiglio comunale dove ha… -