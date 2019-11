Juan Luis | è sopresa a Uomini e Donne Maria De Filippi realizza il suo desiderio

Uomini e Donne : Gemma Galgani osa alla sfilata - poi il gesto che stupisce tutti. E la reazione di Juan Luis spazza via ogni dubbio : Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, è amore? Dalle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne sembra proprio che tra la dama e il cavaliere tutto proceda per il verso giusto. Lui ha occhi solo per Gemma e l’ha dimostrato più volte. Intanto mandando via tutte le aspiranti dame arrivate in studio solo per lui. Si sono presentate in 6 e lui, dopo aver ascoltato la loro presentazione è stato chiaro. “Siete simpaticissime, bellissime. ...

Uomini e donne - Gemma seduce Juan Luis ma il web attacca : 'È un gran volpone' : Tutto sembra procedere per il meglio tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, il cavaliere che da qualche settimana ha attirato l'attenzione della dama di Uomini e donne. Anche nella puntata trasmessa oggi 28 novembre su Canale 5, la coppia ha avuto l'occasione di mettersi in mostra e di esprimere l'interesse reciproco. Lui, in particolare, ha rifiutato di conoscere meglio le sei signore arrivate nel parterre del Trono Over e successivamente, in ...

Juan Luis Ciano - ecco la bellissima figlia del cavaliere di Uomini e Donne : Ha 18 anni e si chiama Virginia la figlia del nuovo cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, Juan Luis Ciano, e dell’architetto ed ex compagna, Anna Guida. Quest’ultima è di origine napoletana e vive attualmente nel paese di Torre Annunziata. La neo maggiorenne è praticamente già abbastanza popolare sui social network. Soltanto da qualche settimana è arrivata alla fatidica soglia dei 18 anni. Ha già le idee chiare sulla sua vita: è infatti ...

A ‘Uomini e Donne’ Gemma Galgani seduce e bacia Juan Luis Ciano - il cavaliere ha occhi solo per lei : Juan Luis Ciano sta facendo strage di cuori. Il cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne‘ continua a ricevere un numero considerevole di aspiranti corteggiatrici. Tuttavia, sembra avere occhi solo per Gemma Galgani. La conferma è arrivata nel corso della puntata del programma di Maria De Filippi trasmessa giovedì 28 novembre. Lo scontro di Juan Luis e Paola e il no alle corteggiatrici Sono tante le donne che si sono presentate in ...

Uomini e Donne - Juan Luis rifiuta 5 donne e congeda anche Paola. Gemma : "Sono felice" (Video) : Durante la puntata andata in onda ieri di Uomini e donne, Juan Luis aveva raggiunto il centro dello studio: davanti a lui, gli assistenti di studio avevano sistemato ben 6 sedie. Sempre ieri, Gemma si era innervorsita perché qualcuno, ossia Tina Cipollari, le aveva fatto sparire il cuore fatto con i post-it che Gemma aveva creato appositamente per Juan Luis:prosegui la letturaUomini e donne, Juan Luis rifiuta 5 donne e congeda anche Paola. ...

Trono Over - Juan Luis balla con Maria De Filippi : la reazione di Gemma : Juan Luis Ciano oggi a Uomini e Donne Over propone di ballare a Maria De Filippi: “E’ un mio sogno” In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne a far molto discutere è stato ancora una volta Juan Luis Ciano. Difatti il cavaliere del dating show, dopo aver mandato a casa ben 5 dame, asserendo di voler conoscere esclusivamente Gemma Galgani, ha poi fatto una richiesta spiazzante a Maria De Filippi: “Ho ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Novembre 2019 : Cinque Dame per Juan Luis! : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne giungono Cinque Dame per Juan Luis. Gemma Galgani è verde dalla rabbia. Il cavaliere però le liquida tutte. Si passa poi alla sfilata che termina con gli immancabili battibecchi di Barbara De Santi… ma non solo. Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. Si torna a parlare della coppia del momento, Gemma Galgani e Juan Luis. Per il cavaliere giungono in studio ben 5 Dame, ...

Tina Cipollari e Juan Luis Ciano - la “manovra” alle spalle di Gemma Galgani è sotto gli occhi di tutti : Gemma Galgani si è proprio innamorata di Juan Luis Ciano. A confessarlo è stata la stessa dama del Trono Over di Uomini e Donne che nel corso di una delle puntate ha detto di aver perso la testa per il cavaliere. Maria De Filippi ha mostrato un’esterna fra il cavaliere di origini venezuelane e la dama, sciolti tra baci e tenerezze e le parole che Gemma ha riservato a Juan Luis sono state più che eloquenti: “Sto facendo pensieri peccaminosi su di ...

U&D Over - Tina mette 'like' alle foto di Juan Luis su IG : i dispetti a Gemma continuano : La "guerra" tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non finisce con lo spegnimento delle telecamere: le due protagoniste di Uomini e Donne, infatti, coltivano il loro astio anche nella quotidianità. La bionda opinionista, in particolare, ha deciso di provocare la rivale mettendo "mi piace" a tutte le foto che Juan Luis Ciano stanno pubblicando su Instagram da quando partecipa alla trasmissione. Tina provoca Gemma avvicinandosi all'amato Juan La ...

Trono Over - Tina Cipollari provoca Gemma Galgani : c’entra Juan Luis : Tina Cipollari e Juan Luis: la provocazione a Gemma Galgani dopo il Trono Over Che Tina Cipollari non nutra una particolare simpatia nei confronti di Gemma Galgani non è di certo un mistero. Da anni le due litigano al Trono Over di Uomini e Donne, ma di recente le loro discussioni si stanno spostando anche al di fuori del piccolo schermo. L’opinionista di Maria De Filippi ha provocato la dama del parterre femminile, tirando in ballo il ...

Tina Cipollari “corteggia” Juan Luis Ciano su Instagram alle spalle di Gemma Galgani : Le manovre di avvicinamento di Tina Cipollari a Juan Luis Ciano proseguono anche a telecamere spente. Lo dimostrano i like che l’opinionista di “Uomini e Donne” piazza sul profilo Instagram dell’odontoprotesista di origini venezuelano. Inaugurato da poco, lo spazio social di Juan ha già collezionato quasi 10 mila follower, numeri lontanissimi da quelli prodotti da Tina e Gemma (1 milione di follower la prima e 500 mila la seconda) ma che ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 27 novembre : 5 dame per Juan Luis - Gemma.. - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Over 27 novembre: Armando ancora al centro dello scontro. Nuova sfilata delle dame in studio

Uomini e donne - scambio di dediche tra Gemma e Juan Luis - lei : 'Siamo insieme nei ricordi' : La frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sembra proseguire per il meglio, come confermato dalle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5. La dama ha regalato al suo cavaliere un cartellone a forma di cuore e non ha negato di essere particolarmente interessata a lui. Juan Luis, dal canto suo, ha rinnovato il desiderio di proseguire con questo rapporto e, nelle prossime puntate, lo dimostrerà ulteriormente anche ...

Virginia è la figlia di Juan Luis Ciano e Anna Guida - ex compagna del cavaliere del trono over : Si chiama Virginia la figlia 18enne di Juan Luis Ciano, nuovo cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”, e di Anna Guida, architetto ed ex compagna del cavaliere. Napoletana, Anna vive a Torre Annunziata, paese in provincia di Napoli. Virginia è la figlia nata dal loro legame, una ballerina diventata 18enne solo da poche settimane. Il profilo Instagram della figlia di Juan Luis Ciano, che conta già quasi 2000 follower, è quello di una ...